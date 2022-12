© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur de l’IT continue d'accaparer les demandes de recrutement. L’outsourcing perd des points mais reste en première position. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les geeks continuent de séduire. Le constat est établi par le baromètre annuel effectué par l'agence de recrutement Rekrute, qui affiche les profils les plus demandés durant l’année 2022. «Preuve en est l’évolution des demandes de recrutement qui ont grimpé de 17% en comparaison à l’année 2021 pour compter 3.517 annonces diffusées», lit-on dans l’édition du vendredi 23 décembre du quotidien Les Inspirations Eco.

Les secteurs de l’informatique/électronique raflent 83% des fonctions IT les plus demandées, suivi de la fonction RH/personnel et formation, qui prend la place de la fonction Télécoms/Réseaux durant l’année précédente. Quant au niveau de la formation, les entreprises IT sont en quête de profils ayant un niveau d’études élevé. En effet, 80% des postes recherchés requièrent des profils bac+5, au lieu de 76% un auparavant.



Le comparatif avec 2021 indique qu’en termes de nombre de postes ouverts pour 2022, la tendance est à la baisse. Un écart de 33% a été constaté en un an d’intervalle, passant de 74.268 postes à 49.813 postes seulement. «Cette décroissance est due principalement à la réduction de l’activité dans le secteur de l’outsourcing. Il s’est avéré qu’une baisse du régime de l’ordre de 56% a été enregistrée auprès des centres d’appel qui ont essentiellement misé sur la fidélisation des actifs au lieu de l’acquisition des nouveaux talents», lit-on.



Globalement, le marché de l’emploi a connu une période d’accalmie après la vague de recrutements post-Covid qui a eu lieu pour pallier les démissions massives. Cette tendance à l’inverse a été constatée à partir du mois de juin.



S’agissant du top 3 des secteurs qui recrutent le plus au Maroc, le classement demeure identique à celui de 2021. Et c’est le secteur de l’outsourcing qui se place en tête de liste pour occuper 46% des postes ouverts au titre de l’année 2022, contre 72% l’année précédente. Le secteur des IT occupe le deuxième rang. Le secteur bancaire a décroché la troisième position. Par ailleurs, ce dernier a triplé sa demande en termes de postes ouverts, en passant de 4% en 2021 à 12% en 2022. Les métiers de la banque ont ainsi gagné 6 places dans le classement.



«De façon globale, le top 10 des fonctions les plus recherchées s’est maintenu au même niveau. Par ailleurs, on note l’introduction dans le classement de la fonction achats/supply chain et de l’audit conseil. L’on constate également l’absence des fonctions télécoms et enseignement», écrit le quotidien.



A l’instar des métiers IT, les profils qui disposent d’un bac+ 5 ans restent les plus convoités, représentant ainsi 60% de la demande des recruteurs. Idem pour l’expérience, avec 34% des demandes qui requièrent des profils ayant entre 3 et 5 ans d’expérience. Les débutants ne sont demandés qu’à hauteur de 10%.