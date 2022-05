© Copyright : DR

Kiosque360. Pour le mois d’avril 2022, l’Association des importateurs de véhicules du Maroc (AIVAM) enregistre une chute de 15,41% des ventes par rapport à la même période en 2021. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

2.513 véhicules vendus au mois d’avril 2022 contre 14.793 en avril 2021: les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules du Maroc (AIVAM) montrent une forte baisse des ventes au mois d’avril 2022 par rapport à la même période en 2021, soit -15,41%, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 11 mai.

Par segment, les véhicules particuliers (VP) comptabilisent 11.171 unités écoulées en avril 2022 contre 13.056 en avril 2021, soit une baisse de 14,44%, les véhicules utilitaires légers (VUL) 1.342 ventes en avril 2022 contre 1.737 immatriculations à la même période de l’année 2021, soit un repli de 22,74%.

Durant les quatre premiers mois de l’année en cours, les ventes régressent de 8,56% comparativement à l’année dernière, les VP affichant une baisse de 7,74% (48.148 unités écoulées à fin avril 2022 contre 52.185 à la même période en 2021) et les VUL un recul de 14,87% (5.767 ventes contre 6.771 à la même date en 2021).

Par marque, Dacia, Renault et Hyundai sont les trois marques sur le podium. Ainsi, Dacia enregistre 12.874 unités écoulées au cours des quatre premiers mois de l’année 2022 contre 15.151 à fin avril 2021 (-15,03%), Renault 6.938 à fin avril 2022 contre 6.988 à la même période en 2021 (-0,72%) et Hyundai 5.210 ventes réalisées contre 4.286 durant les quatre premiers mois de l’année passée (+21,56%).

Du côté des véhicules de luxe, Audi, Mercedes et BMW se retrouvent en haut du classement. Dans le détail, Audi comptabilise 1.441 VP vendus durant les quatre premiers mois contre 1.220 à la même période de 2021 (+18,11% et part de marché de 2,99%), Mercedes 983 VP vendus à fin avril 2022 contre 950 à fin avril 2021 (+3,47% et part de marché de 2,07% ) et BMW 910 voitures écoulées à fin avril 2022 contre 1.085 (-16,13% et part de marché de 1,89%).