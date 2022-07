© Copyright : DR

Kiosque360. Au Maroc, la demande intérieure est maintenue, malgré la forte augmentation des prix à la consommation. La demande extérieure adressée au Maroc poursuit pour sa part son redressement. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco

Alors que le Royaume est confronté à un contexte de forte augmentation des prix à la consommation, la demande intérieure se maintient, rapporte La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. Après une hausse de 9,1% durant l’année passée, contre une baisse de 6,5% en 2020, la demande intérieure devrait se maintenir cette année.

Ce maintien de la demande intérieure est notamment dû aux mesures de soutien, visant à limiter l’impact de l’inflation importée sur le pouvoir d’achat des ménages, explique l’hebdomadaire. Le contexte de taux bas stimule également cette demande, notamment par le biais des crédits.

Le trend toujours haussier des transferts des MRE y est également pour quelque chose, tant ils se sont hissés à 38,3 milliards de DH, en progression de 5% sur une année glissante. Forte de cette situation, la consommation des ménages reste maintenue, avec une ampleur moins dynamique selon le Haut-commissariat au plan.

D’après La Vie Éco, un autre indicateur confirme le maintien de la demande interne: les emplois créés ont augmenté de 40.000 au premier trimestre au niveau national. De même pour l’investissement qui se poursuit sous nos cieux, comme en atteste le dernier document de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Dans le détail, on apprend d’un côté que l’investissement du budget général de l’Etat s’est apprécié de 16,7% sur la même période. De l’autre, les importations des biens d’équipement et des demi-produits sont toujours sur un trend favorable avec des hausses de 14% et 50% respectivement.

Quid alors de la demande extérieure à destination du Maroc ? Selon La Vie Éco, elle poursuit son redressement grâce à un effet prix. En effet, les exportations ont atteint sur les cinq premiers mois 176 milliards de dirhams, en hausse de 40,7% par rapport à la même période une année auparavant.

Selon l’hebdomadaire, cette performance est redevable au secteur des phosphates et dérivés qui a bénéficié d’un effet prix favorable au profit des engrais dont le prix a plus que doublé, passant de 3.400 dirhams/tonne à plus de 8.000 dirhams. Cette performance s’explique également par la progression des ventes automobiles.