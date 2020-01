© Copyright : DR

Kiosque360. L’Office national des chemins de fer vient de se faire livrer la première locomotive dernière génération qui lui permettra, notamment, d’assurer le convoyage pour le compte de PSA.

L’ONCF pourra désormais assurer le convoyage des voitures fabriquées par PSA Kénitra vers le port de Tanger Med. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte ainsi que l’Office a tout récemment reçu la première locomotive Prima M4, dans le cadre d’un contrat signé en 2018 avec Alstom pour la fourniture de 30 locomotives électriques. Et c’est la première d’une longue série, puisqu’il est prévu la livraison de deux à trois unités par mois.

Le journal rappelle que cette importante commande a fait l’objet d’un appel d’offres pour un budget de 1,5 milliard de dirhams, attribué donc à Alstom. Selon le quotidien, l’investissement a été totalement financé par un prêt accordé par l’Etat français. Ce financement porte sur une maturité de 40 ans, avec une période de grâce de 10 ans et un taux de 0,0016%. Selon le journal, le prêt couvre le matériel et les pièces de rechange, ainsi que celles du parc.

Avec ces locomotives «ultramodernes», souligne le quotidien, l’ONCF veut accompagner une demande de mobilité par train en forte croissance. Cela passe par le rajeunissement et le renforcement du parc de matériel roulant. Il faudra aussi augmenter la productivité et accroître l’offre de transport. A ce propos, les nouvelles acquisitions viendront notamment assurer la correspondance, avec les trains à grande vitesse, sur les axes les plus sollicités.

Le journal soutient que cette série d’acquisition de matériel roulant englobe également des trains automoteurs pour le transports de voyageurs et des wagons pour l’acheminement de marchandises.