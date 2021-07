© Copyright : DR

Kiosque. Le marché de vente des véhicules neufs s’accroit de plus de 16% par rapport à la période d’avant covid-19. Le segment du premium retrouve le trend haussier.

Premier semestre satisfaisant pour le marché automobile. Dans son édition du jour, L’Économiste note que les ventes de voitures neuves confirment leur reprise (+105% par rapport à 2020 et +16,4% par rapport à 2019) pour atteindre 94.025 unités, dépassant de 400 points de base le volume du premieer semestre 2018.

Le quotidien justifie ces réalisations par "un effet rattrapage de la situation induite par la pandémie à partir du second trimestre 2020 ainsi que par le retour du crédit gratuit qui avait disparu il y a quelques années". Il ajoute à cela "la non tenue du Salon Auto Expo en 2020 qui a retardé l’effet renouvellement des acheteurs de 2016 et dont, les effets sont observés cette année". Sans oublier, "le retour des loueurs en juin avec l’arrivée des MRE qui, même s'il a été ponctuel, a constitué une manne pour les acteurs du marché".

Globalement, le segment du véhicule particulier croît de 14,7% à 83.145 unités. Cette progression aurait pu être plus importante, mais la pénurie semi-conducteurs perturbe les disponibilités de stocks chez les importateurs.

L'Économiste relève par ailleurs la consolidation du segment du SUV dansa position de premier segment du marché avec 30% de part, suivi des citadines et des ludospace. Le journal rapporte que les marques Premium qui "représentent près de 50.000 clients et 9,5% des ventes globales" ont profité de la reprise avec un bond de 26%.

Le quotidien se penche aussi sur le segment du VUL dont la progression globale dépasse les 83% par rapport à 2020 et 32% par rapport à 2019.

Pour le reste de l'année, "les perspectives sont mitigées tant les incertitudes sur la maîtrise de la pandémie persistent, même si les prévisions tablent sur un maintien du rythme de croissance observé au premier semestre. Mais attention aux problèmes de disponibilité de stocks et à l'évolution de la situation sanitaire.