Kiosque360. Avec un chiffre d’affaires de 32 milliards de dirhams au premier semestre de l’année 2022, les assureurs retrouvent leur rythme d’avant-crise. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le secteur des assurances reprend son rythme d’avant- crise. Le diagnostic établi au titre des six premiers mois témoigne d’une bonne santé du secteur. Celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires global de l’ordre de 32,1 milliards de dirhams marquant ainsi une progression de 7,1 % au premier semestre, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 10 novembre. Le quotidien cite en cela la récente publication de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) portant sur la situation liminaire du secteur au premier semestre de l’année.

La performance commerciale du secteur des assurances se traduit par un volume d’émissions directes de 29,5 milliards de dirhams, en hausse de 6,5%. Une hausse qui est supportée par les deux branches de l’assurance, à savoir les activités Vie et Non-Vie. «Les assurances Non-Vie ont réalisé une progression de 5,9%, supérieure à leur moyenne sur 5 ans (+5%), au moment où les assurances Vie ont vu leur rythme de croissance ralentir avec une hausse de 6,5% inférieure à la moyenne sur 5 ans (+8,9%)», relève l’ACAPS.

En termes de rentabilité, le secteur continue d’afficher une croissance à deux chiffres, et ce depuis la sortie de la crise sanitaire. «On note dans ce sens une consolidation de 19,2% du résultat net du secteur lequel s’est établi à 2,8 milliards de dirhams à fin juin. Il atteint ainsi le niveau le plus élevé depuis 5 ans», souligne le quotidien. Cette embellie a profité aussi bien aux assureurs directs qu’aux réassureurs exclusifs, fait savoir l’ACAPS. Et d’ajouter qu’avec 2,6 milliards de dirhams, le résultat net des assureurs directs s’est apprécié de 11,3% contre 21,3% un an auparavant.

Pour ce qui est des réassureurs exclusifs, ils ont vu leur résultat net marquer un bond de 223,3%, à 288,7 millions de dirhams, qui survient après une chute importante de 50,5% enregistrée au premier semestre 2021. Il est à noter que les activités technique et financière ont pour leur part affiché un bon comportement au premier semestre de l’année.

«On relève dans ce sens une amélioration des fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance. Ils se sont établis à fin juin à 45,1 milliards de dirhams grimpant ainsi de 1,2% par rapport à fin 2021», lit-on. Une amélioration ayant concerné aussi bien les assureurs directs (41,7 milliards DH, +1,1%) que les réassureurs exclusifs (3,4 milliards de dirhams, +2,3 %).