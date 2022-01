© Copyright : DR

Kiosque360. L’inclusion financière passe par l'émergence de l’économie numérique. En effet, le PNUD Maroc et Bank Al-Maghrib publient une étude intitulée Financial Inclusion évoquant notamment l’inclusion financière numérique. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Dans leur étude intitulée «Financial Inclusion», le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc et Bank Al-Maghrib décortiquent l’inclusion financière notamment numérique, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 27 janvier, rappelant que la stratégie nationale d’inclusion financière a été développée en 2019 par la banque centrale, mais que l’usage des technologies dans le secteur financier connaît encore quelques résistances.

En effet, le Mobile Money n’a pas encore conquis le cœur des Marocains. D’après l’étude du PNUD Maroc et de Bank Al- Maghrib, seuls 29% de la population ont un compte Mobile Money en 2019 alors que la majorité des Marocains a un téléphone mobile. Le journal annonce que le taux de pénétration des abonnements mobiles sera d’environ 150% en 2023 contre près de 50% pour les cartes bancaires...

S’agissant du paiement mobile M-Wallet, son nombre d’abonnements a grimpé de 1,4 million à fin 2020 à 3,4 millions à fin octobre 2021. Le volume des transactions était, quant à lui, de 1,4 million à fin 2020 contre plus de 4,98 millions à fin juin 2021.

Outre le renforcement de ces moyens de paiement, booster l’inclusion financière passe aussi par l’innovation des services financiers numériques. Plusieurs pistes sont ainsi énoncées: la promotion des startups fintech locales.

Dans ce sens, le journal assure que le Réseau mondial d’innovation financière (Global Financial Innovation Network) pourrait être un excellent moyen de participer à cette impulsion puisqu’il facilite l’échange d’expériences et d’idées innovantes dans le secteur y compris en matière de plan réglementaire. Autre solution évoquée: le partenariat public-privé pour résoudre également les défis réglementaires et pour aider le développement de modèles prometteurs dans la Fintech.