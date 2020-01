© Copyright : DR

Kiosque360. Compte tenu de sa place d’investisseur institutionnel national, la CMR doit élargir son champ d’investissement pour renforcer l’équilibre financier du régime des pensions civiles.

La Caisse marocaine des retraites (CMR) vient de tenir la huitième session de son conseil d’administration au titre du sixième mandat. Après examen des points inscrits à l’ordre du jour de cette session, le conseil d’administration a arrêté le budget de la CMR pour l’année 2020 et adopté son plan d’action et son nouvel organigramme, ainsi que l’ensemble des décisions et résolutions qui lui sont soumises, indique la CMR dans un communiqué relayé par Aujourd'hui le Maroc dans sa livraison du 20 janvier.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la session a félicité la CMR pour l’obtention du certificat d’excellence relatif aux lignes directrices de l’AISS en matière de bonne gouvernance, la certification de son système de management de l’environnement selon la norme ISO 14001 version 2015 et le lancement officiel de la plateforme e-Retraite CMR dédiée à la gestion électronique des dossiers de retraite.

Compte tenu de la place de la CMR en tant qu’investisseur institutionnel national, il a été souligné, lors de cette réunion, l’importance d’élargir le champ d’investissement des réserves financières gérées par la Caisse, ce qui permettra de renforcer l’équilibre financier du régime des pensions civiles. Lors de cette réunion, le conseil s’est déclaré satisfait des réalisations de la Caisse au cours de l’année 2019, que ce soit par rapport aux projets programmés dans son plan d’action ou aux engagements inscrits dans le contrat-programme avec l’Etat. Il a insisté, par ailleurs, sur l’importance d'intensifier les efforts en 2020 pour atteindre les objectifs stratégiques, notamment ceux liés à la réussite de la transformation digitale, en proposant des services innovants au profit des clients de la CMR via divers canaux, souligne le communiqué.