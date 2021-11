© Copyright : DR

Les Marocains occupent le sommet du classement des achats immobiliers effectués par les étrangers en Espagne durant le premier semestre 2021, indique le dernier bulletin du Conseil général du notariat espagnol.

Evinçant les Britanniques qui ont longtemps dominé ce classement, les Marocains se positionnent à la première place des acquéreurs étrangers de biens immobiliers en Espagne.

Parmi 47.683 logements acquis par des étrangers au premier semestre 2021, pas moins de 5.159 ont été achetés par des Marocains, pour la plupart résidents en Espagne, (soit 10,8% du total des opérations), suivis des Britanniques (9,7 %) et des Roumains (6,5 %). Les étrangers hors UE représentaient 13,0%.

Ce volume transactionnel initié par des Marocains est en hausse de 74,8% par rapport au premier semestre 2020, soit la plus forte progression observée par le Conseil général du Notariat espagnol qui vient de publier son bulletin statistique semestriel.

Bien qu'ils soient premiers en termes de nombre de transactions, les Marocains ont payé le prix moyen le plus bas au mètre carré: 640 euros. Suivent les Roumains, avec une moyenne de 967 euros/m2, et les Équatoriens, avec 984 euros/m2.

Les prix moyens au mètre carré les plus élevés ont été payés par les acheteurs de Suède (2 768 euros/m2), du Danemark (2 680 euros/m2), d'Allemagne (2 676 euros/m2), de Suisse (2 464 euros/m2), des Etats-Unis (2 266 euros/m2) et de Norvège (2 223 euros/m2).

Parmi les étrangers résidents, les Marocains et les Roumains étaient les principaux acheteurs dans presque tout le pays, sauf en Galice ou dans les archipels, où la part des acheteurs allemands, italiens, portugais ou britanniques était plus élevée. Les Marocains ont été à l'origine de 50% des achats de logements par des étrangers à Murcie, 40% des achats exécutés en Estrémadure et 34% à La Rioja.