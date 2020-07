© Copyright : DR

Kiosque360. Le bilan arrêté au premier semestre de l’année fait ressortir une baisse des recettes ordinaires nettes des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

33 milliards de dirhams: c'est la valeur des ressources du Fonds Covid-19 à fin juin 2020. Ce chiffre a été révélé par le ministère de l’Economie et des finances dans sa publication relative à la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 20 juillet.

Ce document statistique revient sur l’exécution des prévisions de la loi de Finances au titre des six premiers mois de l’année en cours. Un semestre marqué par le déclenchement de la crise sanitaire qui a engendré un arrêt temporaire de certains secteurs. Le bilan arrêté au premier semestre de l’année fait ressortir une baisse des recettes ordinaires nettes des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux. Cette baisse est estimée à 12,7 milliards de dirhams comparé à la même période de l’année passée et ce sous l’effet du repli de 9,2 milliards de dirhams des recettes fiscales et de 2,7 milliards de dirhams des recettes non fiscales. Leur taux de réalisation s’établit à 42,6% contre 49% au premier semestre de l’année passée.

«Hors IS, qui n’a pas été fondamentalement impacté en 2020, l’évolution des autres recettes fiscales, à fin juin, reflète l’impact de l’arrêt de l’activité et de la reprise progressive suite à la levée partielle du confinement décidée le 11 juin», peut-on lire dans ce document statistique qui ajoute que, «dans ce contexte, la baisse des recettes fiscales enregistrée au cours des mois d’avril et de mai commence à enregistrer des prémices d’atténuation».

A fin juin, les recouvrements de l’impôt sur la société, hors acomptes, se sont élevés à 1,6 milliard de dirhams au moment où ils se situaient autour de 700 millions de dirhams au mois d’avril et 1 milliard de dirhams au mois de mai. «Compte tenu des acomptes versés, les recettes de cet impôt se sont élevées à 9,2 milliards de dirhams en juin, dont près de 1 milliard de dirhams au titre du reliquat de l’acompte de mars versé par les entreprises qui avaient bénéficié du report du versement de cet acompte», explique le département des Finances dans sa publication. Et de préciser que, «sur le semestre, les recettes de l’IS se sont établies au même niveau constaté à fin juin 2019, soit 25,3 milliards de dirhams, enregistrant un taux de réalisation de 47,8%».

Des prémices de l’atténuation de la baisse enregistrée sur les deux derniers mois ont été observées au niveau des autres impôts et taxes. Les recettes de l’impôt sur le revenu se sont améliorées de 384 millions de dirhams après des baisses respectives de 2,1 milliards de dirhams et 200 millions de dirhams en avril et mai. Le bilan semestriel fait ressortir une baisse de 1,5 milliard de dirhams comparé à la même période de l’année précédente, soit un taux de réalisation de 45,9%. La baisse des droits d’enregistrement et de timbre est revenue à 699 millions de dirhams après 589 millions de dirhams en avril et 850 millions de dirhams en mai. Leur baisse est estimée à 2,1 milliards de dirhams au premier semestre de l’année, affichant un taux de réalisation limité à 42,5% contre 50,7% un an auparavant. De même, le rythme baissier des recettes de la TVA à l’importation a connu une atténuation sensible au cours du mois de juin. Il est passé d’un repli de 493 millions de dirhams à 1,2 milliard de dirhams au mois d’avril et à 1,3 milliard de dirhams au mois de mai. Les recettes de la TVA globale ont affiché, au titre des six premiers mois, une baisse de 10,6% et un taux de réalisation limité à 40,6%.