Kiosque360.

Tenu mercredi 27 juillet sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Conseil de gouvernement a été marqué par l’exposé de Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, pour la préparation du projet de loi de Finances pour l’exercice 2023, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 juillet. Lors d’un point de presse du Conseil, le ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a précisé que «la présentation a abordé l’évolution de la situation économique internationale et nationale au cours des six premiers mois de l’année, les résultats de l’exécution de la loi de Finances à fin juin, les prévisions de clôture pour l’année en cours, ainsi que la programmation budgétaire pour les prochains trois ans». Ainsi, la ministre de l’Economie et des Finances anticipe un taux de croissance de 1,3% et un déficit budgétaire de 5,2% d’ici la fin de l’année.

Outre la prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 à 18 heures, un autre projet de décret a été examiné: la mise en œuvre de la loi portant création du Registre national agricole s’inscrivant dans le cadre des réformes visant à exécuter les orientations de la stratégie «Al Jayl Al Akhdar».

D’après le dernier bilan des finances publiques dressé par la Trésorerie générale du Royaume, le déficit du Trésor s’est établi à 14,4 milliards de dirhams à fin juin 2022 contre 27,3 milliards de dirhams à la même période un an plus tôt. L’exécution de la loi de Finances, sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, fait ressortir une hausse de 18,7% des recettes brutes se situant à 147,37 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 58,1% par rapport aux orientations de la loi de Finances 2022.