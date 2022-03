© Copyright : DR

La flambée des cours à l’international imposent un impératif d’autosuffisance. Proposés par le Plan Maroc Vert, les oléagineux répondent au besoin d’autonomie alimentaire mais offrent aussi des solutions écologiques. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

L'essor des cultures oléagineuses, on le doit au Plan Maroc Vert, lancé en 2008. Cet essor a été réaffirmé par "la nouvelle stratégie agricole du Royaume intitulée Génération Green".

Dans son édition du jour, Les Inspirations ECO annonce l’objectif d’atteindre 80.000 hectares de colza (30.000 ha) et de tournesol (50.000 ha) à l’horizon 2030. Il affirme que l'objectif est de "couvrir 15% des besoins nationaux". Cela permettrait la création de "plus de 170.000 emplois".

Le quotidien affirme que "la clé du succès pour une agriculture plus performante réside dans le transfert des bonnes pratiques aux agriculteurs". Dans ce sens, "le Programme Maghreb Oléagineux s’inscrit dans la stratégie agricole du Maroc en misant sur la formation et la sensibilisation des producteurs au sujet des semences européennes de colza et de tournesol, et de leurs atouts".

Il annonce que 130 conseillers et 103 prestataires de services ont été formés, et 121 Field Days ont été organisés au bénéfice de plus de 3.400 agriculteurs, depuis 2019. A cela s'ajoutent 18 plateformes de démonstration qui ont permis de présenter 29 variétés européennes (14 de tournesol et 15 de colza) et leur adaptabilité aux différents bassins de production du Maroc.

Les Inspirations ECO révèle que le Royaume est dans le top 10 des premiers importateurs mondiaux d’huile alimentaire. Cela est justifié par les chiffres, puisqu'en 2020-2021, 77.000 tonnes d’huiles de colza et de tournesol et 460.000 tonnes de tourteaux de colza et de tournesol ont été consommés au Maroc.

"En 10 ans, la consommation d’huiles végétales et de tourteaux a augmenté respectivement de 26 et 38%", précise-t-il. Un poids important sur la balance commerciale et par ricochet, sur les finances publiques, sachant que la production locale ne couvre actuellement que 2% des besoins. Le quotidien estime, dans ces conditions, que "la production d’oléagineux au Maroc représente donc un enjeu de taille et une solution concrète aux aléas des cours mondiaux".



"Le développement des filières nationales de colza et de tournesol permet de réduire la dépendance aux importations en huiles et protéines végétales, d’améliorer l’équilibre de la balance commerciale et de renforcer l’activité économique, notamment dans les zones rurales du pays", conclut-il.