Kiosque360. Les crédits en signature en faveur de TPME ont progressé de 31%, totalisant plus de 14,3 milliards de dirhams de garantie pour un volume de 26,4 milliards de dirhams.

Les crédits aux TPME ont culminé à 26,4 milliards de dirhams à fin 2019. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que ce chiffre s’appuie sur les engagements de la Caisse centrale de garantie, dont le volume s’est chiffré à 14,6 milliards de dirhams grâce à l’amélioration de ses offres de produits. Pour ce qui est de l’activité de cofinancement que sont les crédits par décaissement, elle enregistre un encours de prêts conjoints mobilisés de 838 millions de dirhams. Ces crédits, comme le précise le journal, ont pour objet d’appuyer les programmes d’investissement des entreprises industrielles et exportatrices ou de celles qui opèrent dans l’économie verte. D’ailleurs, ces financements ont principalement profité aux secteurs du commerce, de l’industrie et du BTP.



D’après L’Economiste, trois groupes bancaires s’accaparent 90% des montants prêtés. Il s’agit d’Attijariwafa bank (26%), de Bank of Africa (25%) et de la Banque Populaire (21%). Par dossier, AWB arrive aussi première avec 61% du total des dossiers traités, suivie de BCP et BOA.



Globalement, la TMPE a totalisé 27.400 crédits octroyés. Mention

particulière pour la startup. Comme le relève le quotidien, 115 unités ont bénéficié de mécanismes d’accompagnement du fonds Innov Invest.