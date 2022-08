© Copyright : DR

Kiosque360. A fin juillet 2022, les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 6,5 milliards de DH. Toutefois, on note une baisse des recettes ordinaires au moment où les dépenses ordinaires ont augmenté. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales avoisinent la barre des 48 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi. Le quotidien indique que rien que sur les sept premiers mois de l’année, les collectivités territoriales ont dégagé un excédent de 6,5 milliards de dirhams à fin juillet, destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l’année 2022.

Notons que ce surplus, relativement identique à celui dégagé à la même période de l’année, tient compte d’un solde positif de 1,18 milliard de dirhams dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes contre 603 millions de dirhams réalisés une année plus tôt. Selon la Trésorerie Générale du Royaume, l’exécution des budgets des collectivités territoriales laisse apparaître une baisse des recettes ordinaires au moment où les dépenses ordinaires ont nettement augmenté, comparé au niveau atteint à la même période de l’année précédente.

Concernant les recettes ordinaires, on apprend qu’elles ressortent à fin juillet à 25,1 milliards de dirhams en baisse de 1,1 % par rapport à une année plus tôt, et que ce repli s’explique, entre autres, par la baisse de 0,4 % des recettes transférées ayant atteint à fin juillet les 14,47 milliards de dirhams. Soulignons que les recettes gérées par les collectivités territoriales sont, pour leur part, revenues à 4,75 milliards de dirhams, en recul de 0,5 % en glissement annuel.

Autre chose, la progression des recettes non fiscales est estimée à 2 % en consolidation de 93 millions de dirhams une année auparavant et les recettes fiscales transférées par l’État représentent 48 % des recettes globales des collectivités territoriales. Aujourd’hui Le Maroc note que l’évolution de la structure des ressources des collectivités territoriales à fin juillet 2022 fait ressortir une augmentation de la part des ressources transférées passant en une année de 57,2 à 57,6%, et que celle des ressources gérées par les collectivités territoriales s’élève à 18,9% contre 18,8% à fin juillet 2021.

Au sujet des dépenses ordinaires, elles se sont consolidées de 8,3 % pour atteindre au titre des sept premiers mois les 14,03 milliards de dirhams. Par ailleurs, on note aussi que les charges en intérêts de la dette des collectivités territoriales ont atteint à fin juillet les 856 millions de dirhams contre 962 millions de dirhams observés à la même période de l’année précédente. «Les dépenses réalisées par les régions sont constituées à hauteur de 78 % des dépenses d’investissement, de 11,5 % des dépenses de matériel, de 7,6 % des charges en intérêts de la dette et de 2,8 % des dépenses de personnel», conclut Aujourd’hui Le Maroc.