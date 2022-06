© Copyright : DR

Kiosque360. A fin mars 2022, le chiffre d’affaires des Autoroutes du Maroc (ADM) grimpe à 891 millions de dirhams contre 846 millions de dirhams à la même période en 2021. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le chiffre d’affaires des Autoroutes du Maroc (ADM) enregistre une progression de 5% au premier trimestre 2022. Ainsi, il est de 891 millions de dirhams contre 846 millions de dirhams à même période de l’année 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 juin.

«Cette augmentation est expliquée principalement par l’amélioration de 10% du chiffre d’affaires lié à l’exploitation avec l’amélioration du trafic sur le réseau national», explique ADM dans sa communication financière, ajoutant que, «dans la même tendance, on retrouve que sur le premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires social s’élève à 782 millions de dirhams contre 710 millions de dirhams à la fin du premier trimestre 2021».

Les investissements bruts sont, pour leur part, en baisse de 20% par rapport à mars 2021, se situant ainsi à 106 millions de dirhams. Les dettes consolidées ont également baissé (-3%): 36,94 milliards de dirhams enregistrés à fin mars 2022 contre 38,04 milliards de dirhams à fin mars 2021.

Le journal indique que la même tendance a été observée pour les dettes en social avec 39,26 milliards de dirhams au premier trimestre contre 40,04 milliards de dirhams à la même période l’an passé.

Dans sa communication, ADM évoque également le démarrage au premier trimestre 2022 des travaux d’élargissement des deux derniers lots de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca (allant respectivement de l’échangeur Sidi Maarouf à la gare de péage de Bouskoura et de l’échangeur de Tit Mellil à la bifurcation de Lissasfa), soulignant qu’«il s’agit de la dernière ligne droite d’un chantier d’envergure, mené sous une forte circulation et de hautes exigences en sécurité, selon un phasage ingénieux et moyennant des techniques innovantes pour minimiser la perturbation du trafic sur ces tronçons les plus fréquentés du Royaume».