Pour lisser ses besoins en trésorerie, le ministère des Finances a tenté d’échanger des Bons du Trésor totalisant 20,4 milliards de dirhams, exigibles avant le 15 février, par de nouveaux titres à long terme. Au final, il n’a pu troquer que 13% de ce montant.

Les premiers mois de l’année 2021 risque d’être éprouvants pour les finances publiques. C’est en tout cas le message que renvoie cette dernière opération d’échange de Bons du Trésor réalisée hier, jeudi 26 novembre, par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures. Deux lignes de crédit, totalisant 2,65 milliards qui devaient être remboursés entre janvier et février prochains, ont été différés jusqu’en octobre 2025. Concrètement, le Trésor a échangé d’anciens bons de six mois (pour 70 millions de dirhams) et de 2 ans (2,58 milliards) par de nouveaux titres d’une maturité de cinq ans.

La Direction du Trésor aurait aimé échangé plus de titres. Dans le communiqué annonçant cette séance spéciale, elle a proposé pour 20,4 milliards de dirhams de titres souverains à troquer par de nouveaux bons remboursables sur 5 ans ou 10 ans. Au final, cette direction n’a obtenu que 13% de ce montant, ce qui reflète le manque d’engouement des investisseurs sur cette opération, ou du moins leur manque d’intérêt par rapport à cette opération.

L’examen de l’offre soumise aux investisseurs institutionnels, fait état de tombées de l’ordre de 15 milliards de dirhams à honorer par le Trésor entre le début de l’année et le 15 février 2021. C’est 5 milliards de plus que les remboursements effectués par le Trésor sur les deux premiers mois de l’année 2020.

Cette opération d’échange, rentrant dans le cadre de la gestion active de la dette, est la huitième réalisée au cours de cette année 2020: près de 23 milliards de dirhams de dettes ont été différés sur le moyen terme. Un an auparavant, la direction du Trésor a pu faire nettement mieux: 10 opérations d’échange, pour un montant total de 37,7 milliards de dirhams.

