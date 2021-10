© Copyright : DR

A fin septembre 2021, le volume global de marchandises ayant transité par les ports de l’Agence nationale des ports (ANP) a diminué: il est de 68,5 millions de tonnes (Mt) contre 70,47 à fin septembre 2020. Ainsi, le trafic portuaire marque une baisse de 2,8% à fin septembre 2021 comparé à la même période un an plus tôt, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 octobre.

Dans le détail, trois ports concentrent 67,2% de l’activité, enregistrant 55 millions de tonnes durant les neufs premiers mois de l’année. Il s’agit des ports de Mohammedia, de Casablanca et de Jorf Lasfar.

Avec 22,4 millions de tonnes à fin septembre 2021 (33% du trafic), le port de Casablanca est en baisse de 2,1% par rapport au troisième trimestre de l’an passé. En raison, la baisse des importations de céréales (-18,8%), d'aliments de bétails (-14,5%) et de phosphate (-2,6%), comme l’explique l’ANP, ajoutant que le trafic des conteneurs et du sucre à l’import a marqué des hausses respectives de +12,9% et +11,9%.

Englobant un volume de 26,6 millions de tonnes à fin septembre 2021, le port de Jorf Lasfar «confirme sa première place avec une quote-part de 38,9% du trafic global», poursuit l’ANP. Néanmoins, il enregistre un repli de 7,3% dû à la baisse des exportations des engrais (-5,7%) et des phosphates (-39,9%) et des importations de charbon (-12,9%), de soufre (-14%) et de céréales (-28,7%).

Quant au port de Mohammedia, il connaît une légère reprise de 0,4% comparé à septembre 2020, comptabilisant ainsi un transit de 3,5 millions de tonnes de marchandises à fin septembre 2021. L’explication réside principalement dans «la hausse des importations de gasoil de 13,1% totalisant un volume de 1.733.000 tonnes, souligne l’ANP. Les importations de butane ont connu une baisse de 3%».