L’aviation reprend son souffle. En effet, d’après l’Office national des aéroports (ONDA), les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial international de 3.560.526 passagers accueillis à travers 31.202 vols internationaux entre le 15 juin et le 31 août 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 septembre. Ainsi, le trafic international commercial des aéroports du Maroc a récupéré 65% des passagers et 77% du mouvement par rapport à la même période en 2019.

Dans le détail, l’aéroport Casablanca-Mohammed V a accueilli 1.457.154 passagers internationaux (taux de récupération de 58% comparé au trafic de 2019) et les aéroports de Marrakech 565.680 passagers (46%). Les taux de récupération sont de 133% pour Tétouan, 127% pour Nador (127%), 114% pour Tanger, 106% pour Al Hoceima et 105% pour Oujda.

Pour le mois d’août, le trafic international commercial des aéroports du Maroc a récupéré 82 % du trafic passagers de 2019, un taux rivalisant avec celui des pays du bassin méditerranéen, notamment la France (70%), l’Espagne (68%) et la Turquie (76%), souligne l’ONDA repris le journal.

S’agissant de la connectivité, l’aéroport Casablanca-Mohammed V se classe en première position avec 75 liaisons aériennes proposées. Il est suivi, dans l’ordre, par l’aéroport de Marrakech (58), l’aéroport de Fès (34), l’aéroport de Tanger (28) et l’aéroport de Nador (18).

Quant au trafic mouvements d’avions, l’aéroport Mohammed V enregistre une amélioration de 41% de ce trafic, l’aéroport Marrakech Ménara de 16% et l’aéroport Tanger Ibn Batouta de 10%. Et le journal de préciser que le trafic avec le continent européen et l’Amérique du Nord s’est démarqué avec des taux de récupération très significatifs, à savoir respectivement de 74% et 65%, comparé au trafic de 2019.