Kiosque360. Une trentaine d'exposants représentant une soixantaine de coopératives agricoles marocaines ont fait le déplacement à Paris, à l’occasion de l’incontournable Salon international de l’agriculture (SIAP).

Les produits du terroir marocain sont à l'honneur, pour la huitième année consécutive, au Salon international de l’Agriculture de Paris (SIAP), dont la 57ème édition s’est ouverte samedi.

Une trentaine d'exposants représentant une soixantaine de coopératives agricoles en provenance de l'ensemble des régions du Maroc ont fait le déplacement à Paris, à l’initiative de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), pour proposer des produits du terroir à très haute valeur marchande et nouer des contacts d’affaires avec des importateurs potentiels.

Les produits du terroir national exposés à Paris (argan, huile d'olive, safran, dattes, plantes aromatiques et médicinales, épices, henné, etc), répondent tous à des critères particulièrement stricts (obtention des autorisations/agréments délivrés par l'Office national de sécurité sanitaires des aliments, qualité du packaging, diversité de gammes, etc). Ils ont été soigneusement sélectionnés pour être présentés aux 700.000 visiteurs attendus tout au long des 9 jours du salon, indique L’Economiste.

Par ailleurs, le SIAP constitue une occasion idoine pour les petits producteurs marocains de prospecter pour de nouvelles opportunités et nouer des contacts d'affaires. Dans ce cadre, plus de 300 rencontres B2B sont programmées par l’ADA tout au long de la durée du Salon, pour connecter les exposants marocains avec les professionnels français et étrangers.

En veillant à organiser, chaque année, la participation marocaine à ce Salon d’envergure internationale, l’ADA répond aux grandes orientations dessinées par le Plan Maroc vert, notamment concernant le volet consacré à l’agriculture solidaire et à la promotion des produits du terroir.

Cette participation ambitionne aussi de renforcer les acquis du pays dans le domaine de l’exportation de ces produits, mais également d’explorer de nouveaux débouchés pour cette filière stratégique de l’agriculture marocaine.

Dans ce dessein, le SIAP représente un précieux tremplin pour renforcer la présence des produits du terroir marocains sur les marchés traditionnels de l’Union Européenne.

Dès l’ouverture du Salon, le pavillon marocain mis en place par l’ADA a attiré de nombreux visiteurs, séduits non seulement par son architecture alliant tradition et modernité, mais aussi par les nombreux produits du terroir exposés.

Le pavillon marocain permet ainsi aux visiteurs de bénéficier d'une immersion totale, mais aussi de vivre une expérience extraordinaire au sein d'un magnifique conglomérat de couleurs et de saveurs. Toute une panoplie d'animations culinaires et culturelles, en particulier des cooking shows et des dégustations de plats typiquement marocains, y sont organisés et offrent un aperçu authentique de la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Maroc.

Le pavillon marocain a été honoré de la visite du ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, et de la délégation l’accompagnant. A cette occasion, le ministre ivoirien a eu, avec la délégation marocaine, des entretiens axés sur les moyens de renforcer la coopération agricole entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.