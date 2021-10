© Copyright : DR

Kiosque360. Au titre du premier semestre 2021, les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca affichent une belle performance. En effet, d’après CDG Capital Insight, le résultat net global des sociétés cotées a atteint 14,9 milliards de dirhams, soit +117,5% comparé au premier semestre 2020. Les détails.

Le résultat net global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a atteint 14,9 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2021, soit +117,5% par rapport au première semestre 2020, d’après CDG Capital Insight qui dévoile son rapport intitulé «La sortie de crise prend forme». La raison de cette évolution? La hausse des bénéfices des secteurs «Banques», notamment Attijariwafa bank qui a gagné 1,3 MMDH, profitant de la baisse du coût du risque et de la non-récurrence du don Covid-19 et «Matériaux de construction» (+1,08 MMDH), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 26 octobre. «Les valeurs Wafa Assurance et Saham Assurance demeurent les premiers contributeurs à cette progression avec des montants respectifs de 553 millions de dirhams (MDH) et 488 MDH», révèle notamment CDG Capital Insight.

Dans sa publication, CDG Capital Insight dévoile également une nette amélioration des marges nettes des sociétés du Masi, qui passent de 5,8% au premier semestre 2020 à 11,8% au premier semestre 2021.

S’agissant du volet endettement, CDG Capital Insight indique que les sociétés cotées ont activé plusieurs leviers afin d’économiser leurs trésoreries en ces temps de crise. Ainsi, des montants consacrés à l’investissement ont marqué un repli de 15,3% au premier semestre 2021.

Autre recul: le besoin en fonds de roulement. Il enregistre une baisse de 6,5% au premier semestre 2021 comparé à la même période de l’année passée. Le journal ajoute que les remboursements, ainsi que les émissions de la dette, ont fléchi respectivement de 50,5% et 69,1% comparé à fin 2020. Quant aux investissements (hors finance), ils sont également en repli de 15,7%, revenant à 7 MMDH.