Le projet d’autoroute reliant Marrakech à Beni Mellal relancé

Le Maroc va réaliser 1.200 km d'ici la Coupe du monde 2030 qu'elle co-organise avec l'Espagne et le Portugal, portant son réseau autoroutier à 3.000 km.

Un appel d’offres a été publié ce lundi par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, concernant l’étude géotechnique d’avant-projet de l’autoroute Marrakech-Beni Mellal, qui passera par la province de Fquih Ben Salah, Kelaâ des Sraghna et Rhamna. Une enveloppe budgétaire de 7,6 millions de dirhams a été consacrée à ce marché dont le délai d’exécution est fixé à quatre mois.

Ce marché est scindé en deux lots, le premier reliant Marrakech et l’échangeur Kelaa des Sraghna Nord, tandis que le second porte sur le tronçon Kelaa des Sraghna- Beni Mellal. Ce projet a déjà fait l’objet d’une étude préliminaire présentée en janvier 2023.

Cette autoroute fluidifiera le trafic routier et insufflera une forte dynamique à la région et à l’ensemble du territoire national, contribuant au renforcement de l’attractivité territoriale et à l’amélioration des services offerts aux citoyens.

Ce projet contribuera aussi à attirer de nouveaux investissements, en particulier dans le secteur stratégique du tourisme qui se veut un des piliers du développement économique et social dans la région.