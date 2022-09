© Copyright : DR

Kiosque360. Le Japon est le premier employeur étranger au Maroc. Il assure plus de 50.000 postes dont plus de la moitié dans le seul secteur du câblage. Le Royaume arrive deuxième au tableau des destinations privilégiées du géant asiatique en Afrique. Une revue de presse tirée de L’Economiste.

Le constat peut étonner, mais il est conforté par des chiffres pour le moins impressionnants. «Les firmes japonaises sont désormais le premier employeur privé au Maroc», lit-on dans L’Economiste. Le quotidien indique que les entreprises nipponnes basées au Maroc emploient plus de 50.000 personnes. A eux seuls, les groupes Sumitomo, Fujikura automotive et Yazaki assurent plus de 30.000 postes d’emploi au Maroc.

Les deux pays entretiennent un partenariat économique de longue date. Au cours des dix dernières années, le nombre d'entreprises japonaises opérant au Maroc a plus que doublé et atteint 75 contre 35 en 2015. Ces entreprises sont principalement actives dans les secteurs de l’industrie automobile et de l’aéronautique et du câblage. Le Japon souhaite développer davantage ses relations économiques avec le Maroc à travers une forte implantation des entreprises nippones dans le Royaume, a indiqué le ministère japonais des Affaires étrangères dans son dernier rapport annuel 2021, «livre bleu diplomatique 2021».

Les sociétés basées au Maroc opèrent dans des secteurs stratégiques, tels que l'industrie automobile et les énergies renouvelables. L’Agence marocaine de l’Énergie durable (Masen) et Sumitomo ont conclu un partenariat en 2016 pour construire et exploiter un démonstrateur basé sur la technologie modules photovoltaïques à concentration (CPV) d’une capacité de 1MW à Ouarzazate.

Dans le secteur bancaire, en marge de la TICAD 2019, Attijariwafa Bank a signé un mémorandum d’entente avec Mizuho Bank, l’une des banques leaders au Japon.Le groupe Banque Centrale populaire (BCP) et le groupe Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), deuxième plus grande banque du Japon, ont signé un MoU pour développer des opportunités d’affaires sur le continent.

La coopération dans le domaine agricole est marquée par une dynamique caractérisée par la réalisation de nombreux programmes et projets de développement, liés notamment au conseil et à la formation agricoles, ainsi qu’au développement hydro-agricole. Le volume moyen des échanges dans ce secteur s’élève à 200 millions MDH, avec une prédominance des exportations du Maroc qui s’élèvent à environ 180 MDH en moyenne annuelle.

Lors de sa visite au Maroc en juin 2022, le vice-ministre japonais de l’Agriculture, Takebe Arata, a encouragé l’approvisionnement stable en engrais et en phosphate marocains. Le Japon en importe déjà environ 20 % de sa demande intérieure du Maroc. La coopération entre les deux pays porte notamment sur les domaines de la pêche maritime, coopération qui remonte à plus de 40 ans, avec l’accord de pêche toujours en vigueur depuis 1985.

En 2021, le Japon a lancé un navire de recherche océanographique et halieutique à la pointe de la technologie pour soutenir l’industrie halieutique africaine, dans le cadre du développement de la coopération tripartie entre le Japon, le Maroc et l’Afrique en tant que continent dans les secteurs agricoles, de la pêche et de l’agro-industrie.