Kiosque360. Le recours au partenariat public-privé (PPP) est l’un des outils de relance de l’économie. C’est du moins l’idée soulevée lors d’un webinaire organisé, mercredi 9 décembre, par BMCE Capital et mettant en avant la réussite de plusieurs de ces contrats.

Les projets fruits de partenariats public-privé (PPP) ont été énumérés à l’occasion d’un webinaire organisé, mercredi 9 décembre, par BMCE Capital, pôle Banque d’affaires de Bank of Africa- BMCE Groupe. L’expérience de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a notamment été pris en exemple, tout comme le projet d’irrigation d'El Guerdane, dans la région du Souss-Massa (10.000 hectares), avec un apport en eau superficielle de 47 millions de mètres cubes à partir du complexe du barrage Oulouz et Mohammed El Mokhtarn, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 10 décembre. Un projet d’envergure regorgeant de retombées positives telles que des charges de pompage réduites de 50%, l’augmentation de la production des agrumes de 200.000 tonnes, ou encore le maintien des 11.000 postes.

Pour les organisateurs du webinaire, les projets portés par des PPP ont appuyé les ambitions du Maroc de se positionner en tant que destination attractive et compétitive à l’échelle régionale et internationale, comme le souligne le journal, précisant qu’une refonte du texte juridique qui cadre ces contrats a élargi leur champ d’intervention.

De même, les PPP auraient un rôle à jouer dans la relance économique du pays car les avantages sont nombreux. Tout d’abord, pour l’Etat, les PPP répondent à un certain besoin en infrastructure, tout en limitant l’apport financier. Ensuite, pour les opérateurs privés, ce contrat leur ouvre l’accès à de gros projets dans des secteurs spécialisés, générant de la rentabilité. Et le journal de bien préciser que la réussite d’un bon PPP se travaille en amont, à travers des contrats bien ficelés, préservant les droits de l’ensemble des parties prenantes.