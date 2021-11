© Copyright : DR

Les investisseurs indiens désireux de se rendre au Maroc pourront obtenir un visa d’une durée d'un an (entrées multiples), délivré dans un délai de 3 à 5 jours. Une mesure en corrélation avec la volonté du Royaume de voir l’Inde figurer dans le top 10 de ses partenaires d’ici 2025.

L’annonce a été faite, ce vendredi 26 novembre 2021, par l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki. Le diplomate conduit une importante délégation marocaine en tournée en Inde dans le cadre de l’opération Morocco Now. A Bangalore, capitale de l’état de Karnataka, rapporte la presse indienne, où cette délégation a eu des rencontres avec des responsables politiques et des hommes d’affaires, Mohamed Maliki a affirmé que les investisseurs indiens désireux de se rendre au Maroc pourraient bénéficier d’un visa d’un an (entrées multiples) délivré en l’espace de 3 à 5 jours.

Pour obtenir ce visa, ajoute la même source, les intéressés peuvent faire leur demande de n’importe quelle ville en Inde, tout simplement en ligne. A cette occasion, le diplomate marocain a révélé que le Maroc allait ouvrir un consulat à Bangalore. Ce consulat viendra s’ajouter à ceux déjà existants à Bombay et Calcutta.

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), en partenariat avec l’ambassade du Maroc en Inde, a lancé ce vendredi 26 novembre, un road show de promotion de Morocco Now, marque nationale de l’investissement et de l’export en Inde, à New Delhi, Mumbai et Bangalore.

Organisé dans le cadre de la promotion de la plateforme Maroc, les rencontres ont comme objectif d’identifier des projets d’investissement indien au Maroc. Une série de rendez-vous avec des investisseurs et opérateurs indiens, ainsi que des réunions de haut niveau entre la délégation marocaine et des institutions indiennes, dans les 3 pôles majeurs de l’Inde (Bangalore, Mumbai, New Delhi) sont organisées.

"Le Maroc et l’Inde présentent de très forts potentiels industriels et deux plateformes complémentaires. En effet grâce à ses 54 accords de libre-échange, le Maroc offre un accès direct aux marchés africain, européen, américain et britannique avec une grande capacité de réactivité, notamment avec l’Europe, à l’image du rôle joué par l’Inde en Asie", a expliqué Youssef El Bari, directeur général de l’AMDIE.