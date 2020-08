Le Maroc s’apprête, une fois encore, à aller sur le marché international. Et cette fois-ci, le gouvernement affirme qu’il sera prêt pour cette opération dès septembre prochain, précise Aujourd’hui Le Maroc qui, dans sa livraison du 11 août, ajoute que le dossier de cette opération est d’ores et déjà finalisé. Toutefois, aucun détail ne filtre, pour le moment, sur le timing exact de cette opération. Aujourd’hui Le Maroc souligne que les observateurs internationaux s’attendent à ce que la sortie se fasse entre mi-septembre et début octobre, pour deux principales raisons. «Il y a tout d’abord la présentation du projet de loi de Finances 2021, prévue avant fin octobre et qui doit prendre en compte les recettes de la sortie. Ensuite, il y a l’arrivée à échéance d’euro-obligations d’une maturité de cinq ans, très prochainement et plus précisément début octobre prochain», explique le journal, notant que le Royaume va ainsi vers la reconduction de ses euro bonds, d’une valeur d’un milliard d’euros, lors de sa prochaine sortie.

L’agence internationale Fitch Ratings s’attend à ce que le Maroc prenne cette décision. Bloomberg confirme les attentes de Fitch et annonce que le Royaume envisage d’émettre des obligations sur sa dette souveraine d’environ 2 milliards de dollars, pour faire face aux effets de la crise du coronavirus. Selon Bloomberg, il s’agit de deux émissions, l’une en euro et l’autre en dollar, d’une maturité d’au moins cinq ans chacune.

Selon le journal, les conditions du marché seront déterminantes pour savoir s'il y aura effectivement deux levées simultanées. Les responsables, ajoute-t-il, chercheront à obtenir les meilleures conditions possibles pour redorer le blason de l’économie du pays et, surtout, renforcer l’attractivité de la destination Maroc pour les investissements étrangers dès la reprise, qui se profile mi-2021. Il est à noter que Bank Al-Maghrib s’attend à deux sorties internationales, l’une cette année et l’autre l’année prochaine. «La banque centrale s’attend à ce que la mobilisation des financements extérieurs atteigne 10,8 milliards de dirhams cette année et 10 milliards de dirhams l’an prochain. La même source explique que ces deux levées serviront principalement à maintenir les avoirs officiels de réserves à des niveaux aptes à assurer, sur l’horizon de prévision, une couverture autour de 5 mois d’importations de biens et services», écrit Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que la dernière sortie marocaine sur le marché internationale remonte à fin 2019.