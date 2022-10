© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki a présidé, le 18 octobre 2022 à Rabat, un séminaire marquant la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, en partenariat avec l’organisation onusienne de la Food Aid Organization sur le thème générique suivant: «Ne laisser personne de côté: amélioration de la production».

La Journée mondiale de l’alimentation a été l’occasion pour le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, en présence du représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun, de présider un séminaire qui marque également les 40 années de coopération fructueuse entre l’Organisation onusienne et le Royaume, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et des forêts.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a mis en relief les efforts que mène le Maroc, sous les orientations du roi Mohammed VI, pour développer son agriculture dans «le but d’assurer une sécurité alimentaire et de faire de ce secteur un véritable levier de l’économie nationale». Mohamed Sadiki a aussi évoqué l’excellence de la coopération qui existe avec cette Organisation internationale dans divers secteurs agricoles dont les cultures et l’élevage.

Selon le ministre, le thème de la conférence met en exergue «l’importance des solutions durables et holistiques qui tiennent compte d’un développement durable, encourageant la croissance économique inclusive, la lutte contre les inégalités et une plus grande résilience des populations face aux changements climatiques».

Le délégué de la FAO a, pour sa part, mis l'accent sur les difficultés que connaît l’Afrique en raison de la pandémie, la sécheresse et la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La célébration de la Journée mondiale de l’alimentation au Maroc, selon les organisateurs, constitue «un appel de ralliement pour réfléchir aux défis mondiaux actuels à savoir la pandémie, les conflits, le changement climatique, la hausse des prix, les tensions internationales et fournir des idées d’actions pour aider ceux qui sont laissés de côté, afin de préserver la sécurité alimentaire et une nutrition de qualité».

Le séminaire a pour objectif d’enrichir les débats autour des stratégies de résilience aux changements climatiques et de mobilisation de la solidarité et de l’action collective pour construire un monde durable où chacun aurait un accès régulier à une alimentation nutritive en quantité suffisante».

La rencontre a également été l’occasion de présenter le programme de la FAO sur les Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM), qui vise à identifier, soutenir et préserver globalement les systèmes agricoles traditionnels, les moyens de subsistance des populations locales, la biodiversité agricole associée, les paysages, le savoir-faire traditionnel, les connaissances techniques et culturelles dans le monde entier.

Plusieurs sites et experts marocains ont reçu, à cette occasion, des prix d’honneur pour leurs efforts dans la préservation d’exploitations agricoles de type traditionnel.

Le séminaire a aussi connu la participation de plusieurs ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, des professionnels du secteur privé, mais également des institutions étatiques, des établissements de recherche et de formation ainsi que des fonctionnaires du ministère, ainsi que ceux des délégations régionales.