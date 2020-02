Le Maroc, champion du monde arabe en électricité renouvelable (étude)

© Copyright : DR

Le Maroc est en tête des pays arabes dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, suivi de l'Égypte et de la Jordanie, révèle une étude économique publiée récemment par le King Abdullah Center for Petroleum Studies and Research (CAPSARC), d'Arabie Saoudite.