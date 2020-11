© Copyright : DR

Kiosque360. Les transactions immobilières rattrapent leur retard du premier semestre. Les ventes repartent à la hausse entre juillet et septembre. L'activité du résidentiel accuse toutefois une baisse de plus de 15%.

L'immobilier semble retrouver son niveau d'avant-crise. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte un bond de 117% des ventes au troisième trimestre. Le journal relativise, tout de même, en affirmant que l'activité reste à 9,5% en dessous de son niveau de 2019. Il note également que la baisse est plus prononcée dans le résidentiel, où les appartements ont reculé de près de 15% et les maisons de 26%. C'est la preuve d'une méfiance de certains ménages face aux incertitudes qui planent sur l'économie.

Le quotidien relève que la baisse des transactions est disparate selon les villes. "A Casablanca, Rabat et Marrakech, les ventes sont supérieures à leur niveau de 2019, contrairement à Tanger".

L'Économiste note que la concentration de la demande a induit une hausse de 3,6% des prix (3,4% pour les appartements, 4,5% pour les maisons et 5,6% pour les villas). Il affirme néanmoins que les ménages ayant concrétisé leur acquisition au troisième trimestre ont pu bénéficier d'une double baisse des prix et des taux d'intérêt. Le journal évoque une baisse de 1,2% des prix des appartements et de 2,7% des prix des maisons.