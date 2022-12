© Copyright : DR

Kiosque360. Le maillot officiel de l’équipe nationale de football risque la pénurie tant la demande est forte. À ce jour, entre 25.000 et 30.000 articles officiels ont été vendus. Ceci est une revue de presse tirée du quotidien Les inspirations Eco.

S’il y a un produit qui se vend aujourd’hui comme des petits pains, c’est bien le maillot de l’équipe nationale de football. «Que ce soit dans les boutiques physiques ou en ligne, il s’arrache partout à travers le Royaume. Pendant les trois premiers matchs, 70% du stock disponible était déjà écoulé», relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 8 décembre.

Depuis la «bataille» pour le quart de finale de la Coupe du monde, disputée et remportée mardi par les Lions de l’Atlas, les commandes pleuvent. Tout le monde cherche le graal: les maillots officiels: les particuliers, professionnels et grands comptes, sans oublier les sponsors de l’équipe nationale. Parmi les maillots les plus vendus, figurent ceux de Achraf Hakimi et Hakim Ziyech, deux stars de l’équipe nationale. À ce jour, entre 25.000 et 30.000 maillots officiels ont été vendus.

«Il n’y a pas de profil type chez les acheteurs. A 899 dirhams l’unité, ils se l’arrachent malgré tout sans hésiter, même s’ils n’ont pas souvent les moyens de s’offrir des cadeaux de ce prix», explique un professionnel approché par les Inspirations Éco. «À ce rythme, une pénurie n’est plus à exclure. Il ne reste, en effet, qu’une petite quantité d’environ 8.000 pièces en vente dans les magasins de Puma store, l’enseigne multi-spécialiste du sport City store et chez Sporteo, la boutique en ligne 100% sport au Maroc», souligne le quotidien. Une fois ce stock écoulé, il faudra attendre d’autres arrivages, vers la fin de l’année.

La contrefaçon fait également rage. «Ce qui se vend en contrefaçon se chiffre en centaines de milliers de maillots. Des produits très mal faits, vendus jusqu’à 200 dirhams et d'une qualité médiocre», déclare la source précitée.

Outre les équipementiers, des opérateurs d’autres secteurs ont fait le pari gagnant des Lions de l’Atlas. C’est le cas notamment d'Inwi qui a décidé d’aménager une «Fan zone», dédiée à l’esplanade du complexe Mohammed V de Casablanca, pour permettre aux supporters de suivre en direct les matchs de l’équipe nationale au Qatar. A la sortie, un bel espace de communion autour des Lions et une opération marketing des plus réussies.