Kiosque360. En hausse de 50,7%, le financement participatif atteint les 11,84 milliards de dirhams, comme le met en avant Bank Al-Maghrib dans ses dernières statistiques. Le financement participatif à l'immobilier comptabilise à lui seul 10,09 milliards de dirhams. Les détails.

A fin septembre, le financement participatif s’élève à 11,84 milliards de dirhams (+50,7%), selon les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib. En haut du podium, le financement participatif à l’immobilier, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 novembre. Au titre des neuf premiers mois, il comptabilise 10,09 milliards de dirhams, soit +45,9% comparé à la même période de l’année passée et un encours additionnel de 3,17 milliards de dirhams en une année.

Concernant le financement participatif à la consommation, il a grimpé à 917 millions de dirhams à fin septembre 2020 (+ 59,7%), tout comme le financement participatif à l’équipement, portant sur un encours de 753 millions de dirhams et enregistrant un pic de 112,8%, comme le note le journal.

S’agissant du crédit bancaire, il est en progression de 5,2% à fin septembre avec un encours s’établissant à 945,24 milliards de dirhams, en amélioration de 46,84 milliards de dirhams. Le crédit immobilier a notamment progressé de 1,6% pour atteindre les 279,25 milliards de dirhams. Quant aux crédits à l’équipement, ils ont atteint les 183,63 milliards de dirhams (+3,4%). En revanche, les crédits à la consommation poursuivent leur tendance baissière avec un repli de 2,1% à fin septembre, revenant ainsi à 54,96 milliards de dirhams.

D’autre part, les créances diverses sur la clientèle ont enregistré 142,37 milliards de dirhams (7,6%) et les créances en souffrance ont dépassé les 79 milliards de dirhams, en hausse de 14,6% par rapport à une année plus tôt, comme l’indique le journal, précisant que le secteur public y a contracté 75,51 milliards de dirhams dont 23,14 milliards de dirhams adressés aux administrations locales (+12%) et 52,37 milliards de dirhams aux sociétés non financières publiques (+4%).