Le FEC et la CDG mobilisent 8 milliards de dirhams en faveur des collectivités territoriales

Le siège du groupe CDG (Caisse de dépôt et de gestion) à Rabat.

Le Fonds d'Equipement Communal (FEC) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) ont signé un accord-cadre pour la mise en place de financements syndiqués des projets de développement des collectivités territoriales, pour un montant de huit milliards de dirhams et ce, en accompagnement de leur dynamique d'investissement et de croissance.