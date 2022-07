Lors de la signature du mémorandum d’entente entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le canadien GAL Aerospace pour la réalisation d’une unité de production au Maroc, mardi 19 juillet 2022 à Londres.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a signé, ce mardi 19 juillet 2022, un mémorandum d’entente avec la société canadienne GAL Aerospace pour la réalisation au Maroc d’un projet intégré, consistant en le développement d’une unité de production, de modification et d’achèvement d’intérieurs de cabines d’avions.

Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie et du Commerce indique avoir signé, dans le cadre de la participation du Maroc au Salon aéronautique international de Farnborough, qui se tient du 18 au 22 juillet à Londres, un mémorandum d’entente pour la réalisation au Maroc d’une unité de production de GAL Aerospace.

Ce projet, d’un montant d’investissement de 125,3 millions de dirhams et qui sera réalisé à Casablanca en 2023, permettra de créer 240 emplois directs. La création de cette unité permettra ainsi au Maroc de booster davantage son attractivité par la localisation des activités de GAL auprès de ses clients européens et africains au niveau de son site marocain.

Cité par le communiqué, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a souligné que ce projet s’aligne sur la priorité nationale de renforcer la souveraineté industrielle du Royaume au niveau de la modification d’avions, à travers la réalisation de certaines opérations, qui sont actuellement effectuées en Europe.

«En développant au Maroc l’activité “intérieur de cabines” considérée comme chaînon manquant de la supply chain nationale, c’est un nouvel acquis qui s’ajoute aux nombreux atouts de la plateforme aéronautique nationale, dont la compétitivité mondiale se renforce de jour en jour, sous le leadership du roi Mohammed VI», a-t-il déclaré.

Entreprise canadienne de plus de 20 ans d’existence, GAL est implantée au Canada, aux Etats-Unis et en Colombie. Elle est spécialisée dans la réparation, la conception et la fabrication des intérieurs de cabines, la modification et l'achèvement d’avions.

Elle compte pour principaux marchés l’aviation d'affaires de luxe, la réparation d’intérieurs d’avions et la modification d’avions en petites séries. Quant à ses capacités, elles sont axées, majoritairement, sur la modification de l’intérieur de cabines, la fabrication de cabinets, le rembourrage des sièges, la fabrication de panneaux en composite et l’impression 3D grand format.