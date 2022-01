© Copyright : DR

Kiosque360. L’assurance pour couvrir les accidents de travail et les maladies professionnelles qui sont en augmentation. Le contexte actuel, marqué par la crise sanitaire, est-il propice à sa mise en application? Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Le nombre d’accidents enregistrés dans le royaume est en constante augmentation. Ils sont estimés, comme le rapporte Les Inspirations ECO dans son édition du jour se basant sur les statistiques des compagnies d’assurance, à 43.000 par an.

Or, comme le constate le quotidien, «l’assurance contre les accidents du travail reste limitée dans le secteur privé». Le Maroc enregistre, selon lui, 47,8 accidents de travail mortels pour 100.000 employés, un taux 2,5 fois supérieur au taux de risque dans les pays de la région MENA. Et leur coût grimpe à 4,25% du PIB.

De quoi pousser «le Maroc à rendre obligatoire l’assurance maladie professionnelle», révèle-t-il mais il s’interroge sur le fait que sa mise en application dans ce contexte de crise économique risquerait de faire souffrir de nombreuses entreprises. «Pour que cela puisse mieux profiter aux salariés, il faudra attendre que la situation s’améliore. De plus, la généralisation de l'Assurance maladie obligatoire, à fin 2022, au profit de 22 millions de personnes supplémentaires qui bénéficieront d'une assurance est sur la bonne voie».

Les Inspirations ECO soutient que rien ne pressait du côté du patronat. «D’ailleurs, si l’on exclut les grandes entreprises formelles et qui considèrent la santé et la sécurité au travail comme un investissement valorisant leur capital et renforçant leur compétitivité, la plupart des petites et moyennes entreprises n’accordent pas l’intérêt qui convient à l’amélioration des conditions de travail», indique-t-il.

Et pour cause, «ils y voient souvent un surcoût inutile», justifie le quotidien. Il constate que la France est en avance dans ce domaine. Cette assurance est même devenue un thème de campagne électorale. Il faut dire qu’elle a été instaurée pour «préserver et protéger les salariés contre les accidents pouvant survenir dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris durant les trajets entre leur domicile et le lieu de travail. Elle garantit à l’employeur le versement des indemnités journalières et le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation suite à un accident du travail. Réservée aux travailleurs salariés ou assimilés, la couverture est également étendue à diverses catégories particulières comme les élèves des établissements techniques, les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle».