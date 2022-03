© Copyright : DR

Kiosque360. Le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, a annoncé la création imminente d’un Observatoire national de la commande publique. Recommandée aussi bien par le CESE que le NMD, cette instance devrait renforcer la transparence et servir de référence. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Vers un Observatoire de la commande publique ? C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, lors d’une rencontre organisée par la CGEM à Casablanca, le 10 mars dernier. “Pour couronner le processus de dématérialisation et de modernisation de la commande publique, la Trésorerie générale du Royaume envisage le lancement imminent de l’Observatoire marocain de la commande publique”, annonce-t-il.

D’après l’hebdomadaire La Vie Éco, cette annonce est la concrétisation des recommandations formulées par des institutions constitutionnelles à l’instar du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Elle intervient également après le rapport de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement (CSMD), remis au Roi Mohammed VI en mai 2021.

En effet, les recommandations formulées par le CESE et inscrites dans le nouveau modèle de développement (NMD) appellent au renforcement de la transparence de la commande publique, grâce notamment à la publication régulière des indicateurs et des données qui s’y rapportent. Telle est la mission de ce futur Observatoire de la commande publique, telle qu’annoncée par le Trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda.

L'observatoire aura pour mission de collecter, traiter et analyser les données relatives aux aspects économiques, sociaux et techniques de la commande publique. Il lui incombe également de faire la promotion et la valorisation de l’information économique, financière et comptable y est afférente. Cette nouvelle institution devrait ensuite élaborer les indicateurs de suivi de la performance de cette commande publique, son analyse et sa communication aux décideurs et au grand public.

Selon La Vie Éco, cet observatoire vise également à analyser l’impact économique, social, environnemental et de développement durable de la commande publique, tout en décryptant l’effet de celle-ci sur l’innovation. Le tout, en vue de contribuer au soutien et au développement des politiques publiques en relation avec la commande publique.

D’après Noureddine Bensouda, ce nouvel Observatoire devrait constituer une instance de concertation, d’échange interactif et de transversalité d’informations avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la commande publique. Il devrait aussi se hisser comme une référence privilégiée en la matière, au service des décideurs, des opérateurs économiques et socioprofessionnels et des universitaires.