Une grande campagne de marketing et de communication en Afrique autour de l’adhésion de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) à l’alliance Oneworld a été lancée jeudi à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Oneworld est une alliance de 14 compagnies aériennes qui s'engage à fournir le plus haut niveau de services et de commodités vers près de 1.000 destinations dans 170 pays.

Le lancement de cette campagne a été marqué par l’organisation d’une conférence de presse qui a été animée par le Président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, et le PDG de Oneworld, Rob Gurney.

Cet événement constitue aussi l’occasion de célébrer le deuxième anniversaire de l’adhésion de la RAM à cette prestigieuse alliance, a fait savoir M. Addou, notant que par cette adhésion, Royal Air Maroc pourra connecter l’Afrique à un réseau extrêmement étendu.

«Nous visons à travers cette campagne de faire découvrir à nos clients, tous les avantages que leur offre cette adhésion, allant de l’accès au programme de fidélité de nos partenaires, à une expérience client mutualisé de qualité supérieure», a-t-il expliqué.

En fait, Royal Air Maroc et Oneworld, c’est également une meilleure expérience grâce aux connexions optimisées entre les quatorze membres avec une assistance mutualisée à l’international, et l’accès à 650 salons dans différents aéroports.

Rappelant les conséquences de la crise de la Covid-19 sur le transport aérien, le PDG de Royal Air Maroc a noté que depuis quelques semaines «la reprise de l’activité de transport et des voyages en général se confirme, et c’est dans ce contexte qu’on a choisi de relancer le dispositif d’implémentation de notre adhésion à Oneworld dans notre continent africain».

«Le choix de la capitale économique de la Côte d’Ivoire pour le lancement de cette campagne de grande envergure n’est pas anodin», a-t-il affirmé, faisant remarquer que Royal Air Maroc est implantée dans le continent depuis la création de la compagnie en 1957.

En 2019, avant la pandémie, le réseau de la compagnie comptait 35 destinations en Afrique qui étaient très reliées, à travers le hub de Casablanca, à une centaine de destinations dans le monde.

«Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes la compagnie aérienne africaine qui a le plus de connexions entre l’Afrique et l’Europe et entre l’Afrique et l’Amérique du Nord», a-t-il relevé, précisant que la ville d’Abidjan est la première étape de cette grande campagne de communication et de marketing en Afrique avant de mettre le cap, dans quelques jours, sur Lagos au Nigeria pour toucher l’Afrique subsaharienne anglophone.

Le continent africain, jeune et dynamique, est au cœur de la stratégie de développement de Royal Air Maroc, a assuré M. Addou, ajoutant que la RAM en tant que membre de l’alliance Oneworld, met à la disposition de ses clients un réseau de près de 1.000 destinations et tous les avantages qu’offrent 14 compagnies aériennes des plus prestigieuses au monde.

«C’est un moment important pour nous, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos compagnies aériennes et pour l’alliance Oneworld», a insisté M. Addou qui a saisi l’opportunité pour donner aux médias présents un aperçu général sur Royal Air Maroc, à savoir sa flotte, sa stratégie de développement et les perspectives de ses activités.

De son côté, M. Rob Gurney a mis en avant la relation ancienne et solide entre Oneworld et Royal Air Maroc qui est, a-t-il dit, une entreprise importante présente en Europe, en Amérique et en Afrique.

Qualifiant d’étape historique l’adhésion de Royal Air Maroc à l’alliance Oneworld, il a précisé que le processus d’adhésion est un travail de longue haleine.

M. Gurney a par ailleurs mis l’accent sur le programme de Oneworld, les avantages de l’adhésion à cette alliance, et le bel esprit de coopération qui y règne.