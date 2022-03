© Copyright : khalil Essalak / Le360

Le directeur général de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, Saïd Mouline, et le directeur général de l’Agence nationale sénégalaise pour l’efficacité énergétique, Djiby Ndiaye, ont signé, ce mercredi à Rabat, une convention de partenariat portant sur la promotion de l’efficience énergétique et des énergies alternatives au Sénégal.

Cette coopération appuyée par l’Agence andalouse de la coopération internationale pour le développement (AACID), s’inscrit dans le cadre du protocole administratif du projet «Promotion de l’utilisation des énergies alternatives dans le nord du Maroc» signé entre l'AMEE et l’AACID, et le protocole d’accord signé entre l'ANER et l’AACID pour l’octroi d’une subvention destinée à la promotion de l’efficience énergétique et des énergies alternatives au Sénégal.

Ce partenariat, vient consolider les capacités des acteurs sénégalais, dans le secteur d’optimisation et de l’efficacité énergétique, et ce, à travers:

la sensibilisation des acteurs sénégalais publics et privés de l’importance de l’utilisation des énergies alternatives par des programmes de formation au profit des dirigeants et des responsables;

l’échange d’expérience entre les trois institutions andalouse, marocaine et sénégalaise;

l’organisation de campagnes de sensibilisation.

Cette collaboration va permettre également, la mise en place d’un projet pilote pour promouvoir la coopération entre les trois entités dans le domaine des énergies alternatives et de l’efficacité énergétique.

Il est à préciser qu’en vertu de la convention signée, l’AMEE s’engage à:

organiser des sessions de formation au profit des cadres de l’ANER et de ses partenaires sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

organiser des voyages d’échange et d’étude pour les cadres de l’ANER au Maroc;

fournir l’assistance technique pour la réalisation d’un projet pilote d’énergie alternative.

Dans le même sens, l’ANER s’engage à:

assurer la visibilité des actions prévues dans le cadre de cet accord auprès des acteurs publics et privés sénégalais;

mobiliser les acteurs sénégalais concernés durant les ateliers de sensibilisation, les sessions de formation et les visites d’études et;

mettre à la disposition de l’AMEE les données nécessaires à la réalisation des différentes prestations techniques.

De son côté, l’AACID, s’engage à assurer la coordination et le financement des actions prévues dans l’accord.

Pour rappel, l’AMEE est l’institution publique marocaine intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’efficacité énergétique. L’ANER, est une agence sénégalaise qui a pour mission de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d’activités, et l’AACID est un organisme andalou de coopération internationale pour le développement, chargé de coordonner et de promouvoir les politiques de solidarité internationale.