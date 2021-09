L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont signé hier, mardi 29 septembre 2021, une convention-cadre de partenariat pour mettre en place des mesures d’économie d’énergie et des actions de sensibilisation et de formation sur l’efficacité énergétique.