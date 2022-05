© Copyright : DR

La plateforme de rencontre des leaders du secteur de l’hôtellerie en Afrique, Africa Hospitality Investment Forum (AHIF), est de retour au Maroc pour une nouvelle édition. Prévu du 2 au 4 novembre prochain à Taghazout Bay, l'événement se focalisera sur les opportunités d'investissement dans le Sud du royaume.

Premier lieu de rencontre des professionnels du secteur de l’hôtellerie en Afrique, l’AHIF revient cette année pour une nouvelle édition du 2 au 4 novembre 2022 à la station balnéaire Taghazout Bay d’Agadir, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Attirant des investisseurs hôteliers et immobiliers, des propriétaires et des promoteurs, des PDG d’opérateurs hôteliers mondiaux et des services de conseil de premier plan de tout le continent africain et au-delà, cet événement permettra de stimuler les transactions entre les investisseurs internationaux et les propriétaires d’hôtels sur tout le continent africain.

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau l’AHIF et de présenter les opportunités qui s’offrent aux investisseurs en dehors des villes établies de Casablanca et de Marrakech. En tant que pays, nous investissons des milliards le long de la côte sud du Maroc et nous sommes impatients d’accueillir les sommités de l’industrie hôtelière africaine pour présenter les opportunités, établir des relations avec eux et leur assurer que le Maroc est un endroit qu’ils devraient privilégier pour de nouvelles initiatives», souligne, à l’occasion, le PDG de la Société marocaine d’ingénierie touristique SMIT, Imad Berrakad.

De son côté, Matthew Weihs, directeur général de The Bench, organisateur de l’AHIF, explique que la tenue de l'événement à Taghazout permettra d’augmenter les opportunités de réseautage. «En plus des présentations principales, des tables rondes et de la vitrine de l’exposition, nous offrirons à nos participants une expérience AHIF vraiment immersive», précise-t-il.

En plus du grand événement, qui se déroulera en présentiel, deux autres virtuels, dénommés AHIF Marketspace, plongeront les professionnels dans des régions spécifiques du Maroc et présenteront les projets prêts pour un investissement immédiat.

Le premier Marketspace AHIF aura lieu le 15 juin avec un focus sur la ville de Guelmim, l'une des destinations balnéaires les plus prometteuses du Maroc qui bénéficie d’un plan d'investissement de 1,2 milliard de dollars du gouvernement pour devenir l'une des principales destinations touristiques du Royaume.

Outre les investissements dans les hôtels et les destinations, l'AHIF 2022 présentera un large aperçu du secteur hôtelier au Maroc, des expériences culinaires, de la gestion des crises et des investissements étrangers au Maroc, concluent les organisateurs.