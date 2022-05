© Copyright : DR

Kiosque360. L’aéroport Fès-Saiss a récemment été mis en lumière par la BAD dans une récente publication car il participe à l’attractivité de la région à l’international. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Offrant une capacité additionnelle de 2,5 millions de passagers, l’aéroport Fès-Saiss a récemment été mis en avant par la Banque africaine de développement (BAD) dans une récente publication. Grâce à cet aéroport dont le terminal, inauguré en mai 2017, a bénéficié de l’appui financier de la BAD, le trafic a bondi de près de 60% entre 2016 et 2019, passant de 890.000 à 1,4 million de voyageurs, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 5 mai.

Pour la BAD, la reprise post-Covid-19 a notamment dévoilé le potentiel de cet aéroport: la croissance du trafic a atteint les 5% depuis la reprise en juin 2021 par rapport à juin 2019. Le journal souligne aussi que le nouveau terminal a consolidé les emplois existants et en a créé d’autres. «Avec 1,4 million de passagers par an, c’est un projet moteur pour l’économie locale. Si chacun d’entre eux dépense 100 euros, cela fait 140 millions d’euros par an pour la région»,estime Noureddine Laghni, directeur de l’aéroport.

Pour rappel, ce terminal, construit par l’Office national des aéroports (ONDA), conçu par un architecte marocain et réalisé par des entreprises nationales, a nécessité un investissement global de 471 millions de dirhams, autofinancé à hauteur de 37%, les 295 millions de dirhams restants étant contractés sous forme de prêt octroyé par la BAD.

Lancés par l’ONDA, les projets mis en œuvre pour moderniser les aéroports du pays ont bénéficié de 240 millions d’euros de la Banque africaine de développement. «Il s’agit d’un maillon supplémentaire pour renforcer l’intégration avec le Maroc en tant que hub régional qui relie l’Afrique au reste du monde», note Achraf Hassan Tarsim, responsable-pays de la Banque au Maroc.