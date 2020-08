A l’ère du coronavirus, les précautions sanitaires sont d’autant plus importantes. La région de Tanger, touchée de plein fouet par la propagation de la Covid-19, attend justement la finalisation d’un des grands projets du programme Tanger-Métropole.

Le nouveau marché de gros de fruits et légumes devrait être inauguré avant la fin de l'année, à en croire nos confrères de L’Economiste, qui rapportent l'information ce lundi 3 août. Situé au sud de Tanger, le futur marché s’étend sur une surface de 11 hectares, dont 13.500 m2 dédiés aux 34 carrés de vente. Idem pour l’espace consacré à la manutention des caisses vides.

Le marché de gros, actuellement à 80% de son achèvement, disposera aussi de 1.200 m2 pour deux unités de réfrigération, ainsi que d’équipements annexes tels que l’administration des lieux ou encore la cafétéria.

Un investissement de 120 millions de dirhams a été mobilisé pour ce projet mené de front par la Mairie de Tanger et l’Agence de promotion et de développement du Nord, APDN. Cette enveloppe budgétaire permettra notamment aux commerçants de fruits et légumes d’opérer dans de meilleures conditions sanitaires.

Le quotidien Aujourd’hui le Maroc revient également sur ce sujet et explique que ce marché viendra remplacer le précédent: "Il est destiné à remplacer l’actuel marché de gros, situé dans l’un des quartiers les plus peuplés de l’arrondissement Béni Makada".

La Mairie vient d’ailleurs de valider les documents relatifs au règlement interne et à l’attribution des services liés au marché, notamment la manutention des caisses vides ou la gestion de la cafétéria.

"Avec le marché de gros, c’est une part non négligeable des équipements de proximité de la ville qui seront délocalisés en périphérie. C’est le cas des nouveaux abattoirs, du marché de gros de poisson, de la gare routière, etc. Cela permettra de fluidifier l'activité et de réduire la pression sur la ville", note L’Economiste.