Kiosque360. La région du Souss-Massa se mobilise pour relancer l’activité du secteur des traiteurs et professionnels de l’événementiel.

La région lancera une étude sur l’écosystème des «traiteurs et des métiers de l’événementiel» dans la perspective de proposer un mécanisme d’accompagnement et de mise à niveau des métiers et établissements exerçant les activités liées à ce secteur, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce vendredi.

Le quotidien fait remarquer que l’écosystème des traiteurs et des métiers de l’événementiel fait partie de ceux qui ont connu un développement considérable et une évolution rapide au cours de ces dernières années au niveau national en général et au niveau de la région Souss-Massa en particulier.

De même, on note que les activités de «traiteurs et des métiers de l’événementiel» jouent un rôle important dans la vie socio-économique au niveau des différentes préfectures et provinces de la région Souss-Massa, en dépit de leur saisonnalité, et contribuent à la création d’emplois directs et indirects, de richesse, d’entreprises, et à l’activité économique vu la diversité des métiers liés aux activités de traiteur et d’événementiel.

L’étude qui sera lancée vise à trouver les solutions possibles pour relancer le secteur confronté aux conséquences de la pandémie. «Pour développer cette activité, la SDR-Tourisme Souss-Massa, en tant que maître d’ouvrage, commanditera le 15 décembre une étude qui permettra de disposer d’indicateurs socio-économiques de développement des activités de l’écosystème traiteurs et métiers de l’événementiel, d'établir une liste exhaustive des activités pouvant être considérées comme traiteurs et métiers de l’événementiel, et de proposer une réglementation fixant les conditions et modalités d’exercice de ces métiers (cahier des charges global et/ou spécifique à chaque métier)», précise le journal.

De même, il est question de la contribution du secteur à l’amélioration du niveau et à la compétitivité de ces activités, la proposition d’un système d’accompagnement et de mise à niveau des établissements appartenant à ce secteur, et d’une charte d’honneur pour chaque métier.