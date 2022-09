© Copyright : DR

Le projet de décret portant sur la création de la zone d’accélération industrielle de Fès-Meknès a été adoptée en Conseil du gouvernement de ce jeudi 8 septembre 2022.

L’infrastructure industrielle de la région de Fès-Meknès se développe. Le Conseil du gouvernement de ce jeudi 8 septembre 2022 a approuvé le projet de décret portant sur la création de la zone d’accélération industrielle de Fès-Meknès, présenté par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre régionale du plan d'accélération industrielle «afin de créer une nouvelle dynamique visant à développer l'investissement et créer des opportunités d'emploi dans la région», a déclaré Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil du gouvernement.

Ce projet sera réalisé sur une superficie globale de 397 hectares. La première tranche sera réalisée sur une superficie de 42 hectares et sera consacrée aux entreprises actives dans les industries agro-alimentaire, textile et cuir, les industries chimiques et parachimiques, automobiles, équipements aéronautiques, fournitures d'énergies renouvelables, industries des matériaux de construction, mines, mécanique, électricité, électronique, industries plastiques et services connexes, a détaillé le porte-parole du gouvernement.