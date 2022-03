© Copyright : DR

La réforme de la commande publique est finalisée, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le journal indique ainsi que les grandes lignes de ce projet devaient être présentées hier à l’Exécutif.

Notons que l’annonce a récemment été faite par Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume, lors de sa participation à une conférence organisée par la CGEM dans le cadre des «Rencontres du Livre Blanc». Il s’agit d’une rencontre sur la commande publique en tant que levier pour un développement productif, qui a été l'occasion de s’arrêter sur l’avancement de la refonte de ce secteur, notamment la révision du décret sur les marchés publics.

«Le travail est ainsi enclenché. Le nouveau texte promet plus d’équité en termes d’accès à ce marché, notamment pour les petites et moyennes entreprises et prendra en charge des enjeux de taille tels que la question de la caution ou encore celle de l’annulation de l’appel d’offres. L’idée étant de bannir toute discrimination ou pratiques non conformes à la réglementation», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Les chiffres montrent que la PME n’est pas bien servie au niveau de la commande publique. «C’est pour cela que nous avons mené une réforme en concertation avec l’ensemble des parties prenantes», précise-t-on. Le trésorier général du Royaume a d’ailleurs rappelé l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à ce chantier qui se veut l’un des leviers fondamentaux de la stratégie de renforcement de la transparence et de l’amélioration du climat des affaires.

«Il nous appartient à tous, acheteurs publics, entreprises et organes de contrôle, de faire de la réforme de la commande publique un point d’ancrage devant nous assurer la transition d’un dispositif de procédures vers une logique de management moderne de l’achat public pour en faire un vecteur de développement économique et social facilitant l’investissement et la création d’emplois», assure Noureddine Bensouda.

On apprend aussi que dans l’optique d’améliorer l’écosystème de la commande publique, Khalid Safir, wali directeur général des collectivités territoriales, a mis en exergue l’importance aussi bien de l’effort réglementaire qu’opérationnel. Pour lui, il est important de mettre en place des schémas innovants pour répondre aux attentes de plus en plus croissantes en services publics performants et aux contraintes budgétaires.

De même, le wali plaide pour un renforcement des acquis en vue de faire de la commande publique un levier économique. «A cet égard, l’évolution du cadre réglementaire est de mise en vue de renforcer la transparence des marchés publics. Khalid Safir appelle également à privilégier la préférence nationale ainsi que d’allotir certaines commandes publiques afin d’encourager les soumissions des PME et TPE», conclut Aujourd’hui Le Maroc.