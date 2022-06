© Copyright : Le360

En une semaine seulement, il s'agit là de la deuxième hausse: le prix des différents carburants à la pompe a augmenté de 60 centimes, ce mardi 7 juin 2022.

Vous le savez déjà, si vous vous rendez régulièrement aux stations-service: depuis quelques semaines, le prix des carburants a augmenté. Nouvelle hausse, ce mardi 7 juin 2022: le prix du litre d’essence à Casablanca frôle désormais la barre des 17 dirhams, et se distribue jusqu’à 16,83 dirhams le litre, selon des données que Le360 a pu recueillir auprès de plusieurs stations-services de la métropole.

Après une légère baisse la semaine dernière, le prix du diesel repart lui aussi à la hausse, affichant jusqu’à 14,68 dirhams le litre dans certaines stations au matin de ce mardi 7 juin 2022.

A cause du coût du transport, le prix des carburants aux stations-service dans d'autres villes du Royaume est encore plus élevé. Dans l’ensemble, le prix de l’essence a augmenté de 60 centimes, tout comme celui du gasoil, selon des données que Le360 a pu recueillir auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS).

Toutefois, il faut savoir que cette hausse ne concerne pas encore l'ensemble des distributeurs. Le360 a ainsi constaté que chez Shell, la nouvelle hausse est déjà répercutée, ce qui n'est pas encore le cas dans les réseaux d'Afriquia, de Total Energies et de Winxo.

Cette nouvelle hausse intervient à la veille du démarrage des inscriptions pour une troisième vague du soutien exceptionnel accordé par l'Etat aux professionnels du transport routier, qui doit débuter ce mercredi 8 juin 2022, dans ce contexte marqué par la hausse du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Le baril de Brent se trouve sur un trend haussier depuis plusieurs jours, et s'est échangé à 119,24 dollars en ce mardi 7 juin 2022.