Bonne nouvelle pour les riverains de la décharge de Médiouna. L’Economiste, dans son édition du jour, révèle que l’ancienne décharge fermera ses portes dans les semaines à venir. Le journal relativise, cependant, en nous apprenant qu’elle sera simplement déplacée, puisqu’un nouveau terrain de 11 hectares sera exploité à côté de l’ancien site. Ce site, comme le précise le quotidien, fera office de casier préparé à recevoir les ordures de Casablanca dans l’attente de trancher sur le prochain délégataire, ainsi que sur l’option appropriée (incinération, valorisation...). En attendant, les déchets seront ensevelis dans ce site qui fait partie d’un terrain de 35 hectares acquis par la commune. L’Economiste souligne que l’exploitation de la décharge, pour cette période transitoire, sera assurée par SNTRO. Cette période d’une année pourra être prolongée de 3 mois. Selon le journal, la société était la moins disante lors de l’ouverture de l’appel d’offres, avec une offre de 48,3 millions de dirhams. Ceci dit, le quotidien précise que l’attribution ne sera officielle qu’une fois les résultats publiés sur le portail des marchés publics, dans un délai de 48 heures.

D’ores et déjà, l'année 2020 s’annonce mouvementée pour la propreté de la capitale économique. Si les deux délégataires (Averda et Derichebourg) viennent de lancer le nouveau matériel de collecte, Casa-Aménagement va lancer une semaine de sensibilisation pour s’assurer de l’adhésion de toutes les parties prenantes. A partir de là, seront officiellement lancés le nouveau matériel de collecte (400 engins) ainsi que le fameux casier de 11 hectares qui signifiera la fermeture de la décharge de Médiouna. Il faut savoir que cette décharge accueille plus de 46 millions de m3 de déchets sur une superficie de 60 ha. A cela s’ajoute un surplus de 100.000 tonnes de détritus et 40.000 m3 de jus d’ordures. Il est donc urgent, avance L’Economiste, de régler ce problème au plus vite pour éviter l'accumulation nauséabonde de déchets.