Kiosque360. Ce projet est destiné à améliorer le paysage urbain et à renforcer l’attractivité de cette perle du Sud marocain, tout en consolidant l’offre touristique de cette destination.

72 millions de dirhams: tel est le montant consacré à l’aménagement de deux corniches dans la ville de Dakhla. Ce projet a fait l’objet de deux conventions ratifiées récemment par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 10 septembre.

Ce projet vient pour améliorer le paysage urbain et renforcer l’attractivité de cette perle du Sud marocain, tout en consolidant davantage l’offre touristique de cette destination. Dans les détails, ces deux projets structurants au niveau de la ville ont été approuvés lors d’une session extraordinaire présidée par Khattat Yanja, président du Conseil de la région, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar. Ainsi, les membres du Conseil ont approuvé un projet de convention de partenariat pour financer et mettre en œuvre le projet relatif à l’aménagement de la corniche de la plage de Foum Labouir et au renforcement de la corniche du Boulevard Mohammed V à Dakhla, pour un montant global de 72 millions de dirhams, avec une contribution du Conseil régional de l’ordre de 40 millions de dirhams et un apport de la commune de Dakhla de 32 millions de dirhams.

Concernant le premier axe de cette convention liant la wilaya de la région, le Conseil régional et la Commune de Dakhla, il porte sur l’aménagement de la corniche de la plage de Foum Labouir surplombant l’océan Atlantique sur une longueur de 2 km, afin d’accueillir les estivants et les visiteurs de la ville dans de meilleures conditions. Ce projet a mobilisé une enveloppe budgétaire de 48 millions de dirhams, avec une contribution du Conseil de la région de 16 millions de dirhams et une contribution de la Commune de Dakhla de 32 millions de dirhams. De même, ils ont adopté le second volet de la convention relative au renforcement de la corniche du Boulevard Mohammed V à Dakhla qui s’étend sur 600 m et nécessite un budget de 24 millions de dirhams, en vue de renforcer la crête de la baie d’Oued Eddahab et de traiter les fuites potentielles des eaux usées au niveau de ce tronçon de la corniche. Ces deux projets structurants font partie du programme intégré de développement de la ville de Dakhla. Ils sont destinés à assurer à la ville un développement urbain et à lui permettre ainsi de se hisser au rang des grandes métropoles mondiales. Ils sont également inscrits dans le cadre d’une vision de développement intégré multidimensionnelle qui couvre tous les champs économique, social, touristique et culturel.