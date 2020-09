© Copyright : dr

Kiosque360. Cette année, la superficie destinée à l’exploitation devrait atteindre 5,8 millions d’hectares. Céréales, légumineuses, cultures industrielles, maraîchage, filières éligibles. Tout dépendra de la météo.

La prochaine campagne sera-t-elle prometteuse? Dans son édition du jour, L’Economiste annonce qu'une superficie totale consacrée aux cultures et à l'arboriculture d’automne atteindra 5,8 millions d’hectares. "Le programme établi concerne les semences, les céréales, les légumineuses alimentaires, les fourrages, les plantes sucrières ainsi que les maraîchages portant sur toutes les régions de production", précise-t-il, assurant que les cultures maraîchères occuperont à elles seules une superficie de 105.000 ha.

Il faut "assurer un approvisionnement normal du marché local et répondre à la demande des débouchés extérieurs". Le quotidien soutient que "l’issue de la prochaine campagne, dont le lancement devrait intervenir dans deux à trois semaines, reste liée aux conditions climatiques". Or, la situation pluviométrique affiche un déficit d'un tiers par rapport à la même période de 2019. D'où "la chute de 5% de la valeur ajoutée agricole au premier trimestre de cette année, après un recul de 6,2% un an plus tôt". Ceci dit, le journal prévoit des conditions climatiques favorables (+12,6% lors de la campagne 2020-2021). En tout état de cause, il y aura un suivi de la situation d’approvisionnement du marché des intrants et de la consommation.

En attendant, le bilan des exportations de produits agricoles frais et transformés s'avère positif. Sur la base de la campagne agricole du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le journal indique "que la valeur des exportations des produits agroalimentaires aurait augmenté de 8% en 2019 par rapport à l’année précédente" et devrait croître de 10% en volume lors de la prochaine campagne. Entre-temps, les recettes des exportations des produits agro-alimentaires (hors produits de la pêche) se sont chiffrées à plus de 39 milliards de dirhams contre 36 milliards une année auparavant.