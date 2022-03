© Copyright : DR

Kiosque360. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dévoile Green economy financing facility Morocco II (GEFF II), sa troisième génération de lignes de financement pour le climat au Maroc. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Green economy financing facility Morocco II (GEFF II), c’est le nom de la troisième génération de produits verts de «finance climat» au Maroc lancée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) avec l’appui de l’UE et le Fonds vert pour le climat, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 30 mars.



Dotée d’une enveloppe de 163 millions d’euros, cette ligne de financement est destinée à soutenir les projets des entreprises marocaines dans le domaine des énergies durables, de l’efficacité énergétique, l’eau, la réduction des déchets, des bâtiments verts et de l’économie circulaire par l’intermédiaire d’institutions financières partenaires et leurs filiales leasing (Bank of Africa, Crédit du Maroc, BMCI, CIH Bank et Société générale du Maroc), comme l’explique le journal. L’objectif étant de renforcer l’implication du secteur privé dans la transition économique durable à faibles émissions et résiliente au Maroc.

«Les entreprises marocaines sont la première ligne parfaite du marché africain pour une écologisation du continent», souligne la directrice générale de la BERD pour la région Sud et Est de la Méditerranée (Semed), Heike Harmgart lors du lancement de cette troisième génération de produits verts. Pour sa part, Mohamed Benyahya, secrétaire général du département de l’Environnement, a déclaré «nous souhaitons que cette ligne vienne consolider davantage les acquis que nous avons et contribuer aux efforts de notre pays pour libérer le potentiel économique et redynamiser le secteur privé marocain».

Pour Alessio Capellani, chef adjoint de la délégation de l’UE au Maroc, «le Royaume et l’UE ont beaucoup à gagner de cette coopération, en l’occurrence une sécurité énergétique plus forte, des opportunités commerciales régulières ainsi que la protection des citoyens contre les impacts du changement climatique».