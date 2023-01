© Copyright : DR

Kiosque360. Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement entame la nouvelle année sur les chapeaux de roue. L’organisme a réaffirmé ses grandes ambitions lors de son premier conseil d’administration. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Trois membres du gouvernement ont assisté à cette réunion. Il s’agit de la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement en charge de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

«L’année 2023 et celles à venir s’annoncent ambitieuses pour le Fonds Mohammed VI pour l’investissement. L’établissement créé sur instructions royales a tenu à Rabat, jeudi 29 décembre 2022, la première réunion de son conseil d’administration», lit-on dans le quotidien Les Inspirations Eco, dans son édition du lundi 2 janvier.

«La présence des ministres à ce conseil n’était pas anodine. Elle témoignait de l’importance de ce rendez-vous qui a été une occasion pour Mohamed Benchaaboun, directeur général du Fonds, nommé à ce poste le 18 octobre 2022, de réaffirmer les ambitions de son organisme pour 2023 et les années à venir», indique le quotidien.

Parmi les axes prioritaires de Benchaaboun figurent, notamment, les chantiers de la restructuration industrielle, de l’innovation, de l’accompagnement et du financement des petites et moyennes entreprises, sans oublier les infrastructures et les partenariats public-privé, l’agriculture et le tourisme.

«Lors de ce premier conseil d’administration, Benchaaboun a également présenté le modèle organisationnel du Fonds et ses principales règles de gouvernance. A ce titre, il a été procédé à la création d’un comité d’audit et d’un comité de stratégie et d’investissement, et ce, en application des dispositions de l’article 8 de la Loi n°76-20 portant création du Fonds», indique le quotidien.

Rappelons que pour que ce Fonds puisse s’acquitter pleinement de sa mission, il a été décidé qu’il soit doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates, de manière à ce que, in fine, il s’impose comme un modèle de bonne gouvernance, d’efficience et de transparence.

Ce modèle institutionnel présente de nombreux avantages. Il permet au Fonds de se doter d’une stratégie de placement donnant plus de visibilité sur les priorités et les choix de l’intervention de l’État dans la sphère économique.

Par ailleurs, la création du Fonds sous la forme d’une société anonyme constituera un levier pour la mobilisation de moyens de financement additionnels et innovants qui permettront de promouvoir l’investissement, soit directement par la prise de participations dans des structures privées qui auront pour mission la réalisation de projets d’investissement aux niveaux national et territorial et le transfert du savoir-faire dans certains domaines pointus notamment technologiques, soit indirectement à travers l’appui à d’autres entreprises.