© Copyright : DR

Kiosque360. Le CRI de la région Souss-Massa vient de rendre public son tout premier guide d’investissement touristique. Il vise à fournir aux investisseurs des éléments d’analyse essentiels visant à accroître les investissements. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La région Souss-Massa veut booster son potentiel économique et s’en donne les moyens. Ainsi, le Centre régional d’investissement vient de se doter de son premier guide d’investissement touristique, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que ce guide fournit aux investisseurs des éléments d’analyse essentiels, dans l'objectif d’accroître les investissements directs dans la région. Plus précisément, il s’agit d’un guide des opportunités d’investissement touristique dans les territoires de Souss-Massa, soit un dispositif de promotion et d’attraction des investissements dans le secteur du tourisme et des loisirs.

«Il s’agit d’un recueil d’informations sur les nombreux atouts dont regorge la région en termes de patrimoine immatériel, de richesses, de savoir-faire, d’infrastructures et de foncier dédié. Fort du succès qu’a connu le guide du foncier industriel Souss-Massa dès son lancement en novembre 2020, le CRI Souss-Massa a conçu cet ouvrage pour enrichir et renouveler l’offre touristique régionale actuelle, et insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur qui a été fortement impacté par la crise sanitaire due à la Covid-19», précise Aujourd’hui Le Maroc. On apprend que l’élaboration de cet ouvrage a également pour ambition d’accompagner la nouvelle dynamique enclenchée par le CRI Souss-Massa, qui consiste en la mobilisation de nouvelles assiettes foncières en faveur de l’investissement, à l’instar de la zone d’Anchor Point, Imsouane, Aghroud et la zone Mouanou Aglou.

De même, ce guide permet aux investisseurs et porteurs de projets de construire une idée précise sur la dynamique économique régionale, à travers une présentation des chiffres clés sur les secteurs économiques phares du territoire, y compris le tourisme, pour lequel la région contribue à plus de 15% du PIB national du secteur. «Ce nouvel ouvrage vient faciliter les recherches des investisseurs et porteurs de projets souhaitant acquérir des terrains prévus au sein des différentes zones touristiques de la région, en apportant toutes les informations nécessaires quant à la vocation des zones, la consistance des projets, les différents modes d’attributions, et les superficies…», note-t-on aussi. Aujourd’hui Le Maroc souligne également que cet ouvrage permet d’avoir accès à une cartographie des nouveaux sites touristiques de la région.